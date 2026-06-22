Tekirdağ Lavanta Şenliği Başladı

Tekirdağ'da 6'ncısı düzenlenen Lavanta Şenliği, mor tarlaların oluşturduğu görsel şölen eşliğinde başladı.

Tekirdağ Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Karadeniz Mahallesi'ndeki lavanta tarlasında düzenlenen etkinlik halk oyunları ekibinin gösterisiyle başladı.

Etkinlikte fotoğraf tutkunları mor renkli tarlada fotoğraf çekerek, en güzel kareyi yakalamaya çalıştı.

Vatandaşlar da lavanta tarlasında oluşturulan dekorların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şenlik kapsamında lavanta ürünleri üreten üreticiler açtıkları stantlarda ürünlerini tanıttı. Ziyaretçiler lavanta yağı, sabun, kolonya ve çeşitli hediyelik ürünler hakkında bilgi aldı.

Etkinlik alanında ayrıca lavanta temalı fotoğraflardan oluşan sergi de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, burada yaptığı konuşmada, kentin lavanta ve ayçiçeği tarlalarıyla ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.

Lavanta şenliğinin insanların doyasıya eğlendiği anlamlı bir etkinlik olduğunu ifade eden Karaküçük, şenlik boyunca çok sayıda katılımcıyı ağırlayacaklarını dile getirdi.

Programa, Vali Yardımcısı Musa Aydemir, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Şenlik, 26 Haziran'a kadar farklı etkinliklerle sürecek.