Malkara'da jandarma baskını: Bir evde 1 ton 120 litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika
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Malkara'da jandarma baskını: Bir evde 1 ton 120 litre sahte şarap ele geçirildi

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Malkara\'da jandarma baskını: Bir evde 1 ton 120 litre sahte şarap ele geçirildi
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Jandarma Suç Araştırma Timi, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Hacıevrat Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi. Evde bidonlara, fıçılara ve şişelere doldurulmuş 1 ton 120 litre sahte şarap ile alkol yapım malzemeleri bulundu. Ev sahibi 73 yaşındaki F.Ö. gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada 1 ton 120 litre sahte şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

BİDONLAR VE FIÇILAR DOLUSU SAHTE ŞARAP

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yaptığı çalışmada, F.Ö.'nün (73) evinde sahte içki bulunduğu belirlendi. Şüphelinin Hacıevrat Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, bidonlar, fıçılar, cam ve plastik şişeler içerisinde 1 ton 120 litre sahte şarap ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltına alınan F.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (2)

  • Münir pekel Münir pekel:
    Bir ton ortalama bir ailenin yıllık tüketimi?? 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    biz ne evler gördük reis. içinde kasalar dolayı para koymak için kiralanmış 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Malkara'da jandarma baskını: Bir evde 1 ton 120 litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika
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