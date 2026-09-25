Tekirdağ\'da üzerine yaklaşık 500 kilo saman balyası düşen çiftçi öldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tarlada TIR'a yükleme yapıldığı sırada istiflenmiş saman balyalarının üzerine devrildiği Mustafa Ezerel (57), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BALYALAR YÜKLENİRKEN FACİA YAŞANDI

Olay, dün akşam saatlerinde Malkara'nın kırsal Yenice ve Dereköy mahalleleri arasındaki Balabandere Dereboyu mevkisinde meydana geldi.

Tarlada bağlanan ve yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki saman balyaları, iş makinesiyle TIR'a yüklenmeye başlandı. Yükleme sırasında üst üste istiflenen balyaların bir bölümü Mustafa Ezerel'in üzerine devrildi.

BALYALARIN ALTINDAN YARALI ÇIKARILDI

Çevredekiler Ezerel'i balyaların altından yaralı olarak çıkardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ezerel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.