Tekirdağ'da üzerine yaklaşık 500 kilo saman balyası düşen çiftçi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da üzerine yaklaşık 500 kilo saman balyası düşen çiftçi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ\'da üzerine yaklaşık 500 kilo saman balyası düşen çiftçi öldü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, dün akşam tarlada iş makinesiyle TIR'a yüklenen yaklaşık 500 kilo saman balyasının bir bölümü Mustafa Ezerel'in üzerine düştü. Balyaların altından yaralı çıkarılan 57 yaşındaki Ezerel, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tarlada TIR'a yükleme yapıldığı sırada istiflenmiş saman balyalarının üzerine devrildiği Mustafa Ezerel (57), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BALYALAR YÜKLENİRKEN FACİA YAŞANDI

Olay, dün akşam saatlerinde Malkara'nın kırsal Yenice ve Dereköy mahalleleri arasındaki Balabandere Dereboyu mevkisinde meydana geldi.

Tarlada bağlanan ve yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki saman balyaları, iş makinesiyle TIR'a yüklenmeye başlandı. Yükleme sırasında üst üste istiflenen balyaların bir bölümü Mustafa Ezerel'in üzerine devrildi.

BALYALARIN ALTINDAN YARALI ÇIKARILDI

Çevredekiler Ezerel'i balyaların altından yaralı olarak çıkardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ezerel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
Devlet Hastanesiİş KazasıTekirdağ3. SayfaGüvenlikMalkaraMalkaraGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye Dünya devi çimlerini satmaya başladı Nereden nereye! Dünya devi çimlerini satmaya başladı
Kaldırıma çıkan otomobil 4 öğrenciye çarptı Dehşet anları kamerada Kaldırıma çıkan otomobil 4 öğrenciye çarptı! Dehşet anları kamerada
Yıllarca birbirlerine ’kardeşim’ dediler DNA testi 30 yıl sonra gerçeği ortaya çıkardı Yıllarca birbirlerine 'kardeşim' dediler! DNA testi 30 yıl sonra gerçeği ortaya çıkardı
Şanlıurfa depremi sonrası korkutan uyarı: 7’ye kadar çıkabilir Şanlıurfa depremi sonrası korkutan uyarı: 7'ye kadar çıkabilir
Derik’te kayıp çocuk mısır tarlasında ölü bulunmuştu: 15 yaşındaki kuzen cezaevine gönderildi Derik'te kayıp çocuk mısır tarlasında ölü bulunmuştu: 15 yaşındaki kuzen cezaevine gönderildi
Karaman’da karı kocanın ölümünde yeni detay: Küçük kız yardım istemiş Karaman'da karı kocanın ölümünde yeni detay: Küçük kız yardım istemiş
Hindistan’da yataklı otobüs otoyolda alev aldı, 9 yolcu hayatını kaybetti Hindistan'da yataklı otobüs otoyolda alev aldı, 9 yolcu hayatını kaybetti
10:42
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
10:11
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi
10:07
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, “acil çağrı“ sonrası Suudi Arabistan’a gidiyor
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, "acil çağrı" sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor
09:47
BM’de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke Netanyahu’yu sonuna kadar dinledi
BM'de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke! Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi
09:00
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda Gözler 1 Ekim’de
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 11:00:24. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da üzerine yaklaşık 500 kilo saman balyası düşen çiftçi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei