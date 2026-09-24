Tekirdağ Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi\'nde hükümlüler gönüllü boya ve bakım yapıyor

Tekirdağ Namık Kemal İl Halk Kütüphanesinde, okuyuculara daha iyi koşullarda hizmet sunulması amacıyla yürütülen boya çalışmaları, hükümlülerin katkısıyla gerçekleştiriliyor.

Her yaştan okuyucunun kitap okuduğu, araştırma yaptığı, ders çalıştığı ve çeşitli kültürel etkinliklere katıldığı kütüphanede, fiziki koşulların iyileştirilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Açık Ceza İnfaz Kurumu ile yapılan iş birliği kapsamında kütüphanenin çeşitli bölümlerinde boya ve bakım işlemleri hükümlüler tarafından gerçekleştiriliyor.

Çalışmayla kütüphanenin daha bakımlı ve kullanışlı bir ortam haline getirilmesi hedefleniyor.

Kütüphane Müdürü Gülcan Keloğlu, AA muhabirine, çalışmanın okuyuculara daha iyi bir ortamda hizmet sunulmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Keloğlu, okuyuculara daha güzel ve bakımlı bir ortamda hizmet verebilmek için kütüphanenin fiziki koşullarını iyileştirmeye önem verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Açık Ceza İnfaz Kurumu ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ve gönüllü olarak verilen emek bizim için çok kıymetli. Kütüphaneler toplumun ortak kullanım alanlarıdır; bu alanlara yapılan her katkı doğrudan okuyucularımıza ulaşır. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kurumlar arası dayanışmayla kütüphanemizi daha iyi hizmet sunan bir yer haline getirmeyi sürdüreceğiz."

Kütüphane ile Açık Ceza İnfaz Kurumu arasındaki iş birliğinin önemli olduğunu aktaran Keloğlu, çalışmanın kamu kurumlarının imkanlarını ortak bir amaç doğrultusunda bir araya getirmesine örnek oluşturduğunu dile getirdi.