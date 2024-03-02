Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi\'nde Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu Tamamlandı

Laiklik Meclisi, 3 Mart'ı yüzüncü yılında 'Laiklik Günü' olarak kutlamaya hazırlanıyor

Laiklik Meclisi, hilafetin ve Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırıldığı, Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun çıkarıldığı 3 Mart'ı yüzüncü yılında Laiklik Günü olarak kutlama kararı aldı. Laiklik Meclisi tarafından yapılan açıklamada, laikliğin özgürlük olduğu vurgulandı ve ülkenin ilerici birikiminin laiklik ile eşit ve özgür bir gelecek kuracağı ifade edildi.