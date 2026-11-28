Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde ilaçların güvenli kullanımına dair eğitim verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde Akılcı İlaç ve Antibiyotik Kullanımı Farkındalık Haftası kapsamında eğitim düzenlendi. Eczacı Nilsu Tuncel'in eğitiminde ilaçların güvenli kullanımı ve antibiyotiklerin hekim önerisiyle alınması anlatıldı.
Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde Akılcı İlaç ve Antibiyotik Kullanımı Farkındalık Haftası kapsamında eğitim düzenlendi.
Hastanede eczacı Nilsu Tuncel tarafından verilen eğitimde, ilaçların doğru ve güvenli kullanımı, antibiyotiklerin hekim önerisi doğrultusunda alınması ve bilinçsiz antibiyotik tüketiminin yol açabileceği riskler anlatıldı.
Akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı eğitimde, katılımcılara ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.
Kaynak: AA
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