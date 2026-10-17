Tekirdağ Vali Yardımcısı Kaya, doğa koruma müdürlüğünde İnal'dan bilgi aldı - Son Dakika
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Tekirdağ Vali Yardımcısı Kaya, doğa koruma müdürlüğünde İnal'dan bilgi aldı

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Tekirdağ Vali Yardımcısı Harun Kaya, kamu kurumlarına yönelik denetimler kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünü ziyaret ederek Gökay İnal'dan bilgi aldı. Kaya, müdürlükte yürütülen çalışmaları ve hizmet süreçlerini değerlendirip personele başarı diledi.

Tekirdağ Vali Yardımcısı Harun Kaya, kamu kurumlarına yönelik denetimler kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, Kaya, Gökay İnal'dan müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalar ve işlemler hakkında bilgi aldı.

Devam eden faaliyetlerin işleyişi ve hizmet süreçlerini değerlendiren Kaya, personele çalışmalarında başarıla diledi.

Tekirdağ'da İlçe Sağlık Müdürleri Toplantısı düzenlendi

Tekirdağ'da sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve ilçeler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla İlçe Sağlık Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçe sağlık müdürleri yürütülen çalışmalar ve sağlık hizmetlerinin işleyişine ilişkin brifing verdi.

Toplantıya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin, Başkan Yardımcısı Yunus Yiğit, ÇEKÜS ve Kanser Birim Sorumlusu Dr. Ayça Dağdelen, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurdan Filis Özbay ile İzleme Değerlendirme Birim Sorumlusu Dr. Nuriye Sedef katıldı.

Toplantıda, mevcut çalışmaların değerlendirilmesi ve sağlık hizmetlerinin sahadaki koordinasyonunun geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Kaynak: AA
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