Tekkeköy'de 1 Büyükbaş Hayvan Çalan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tekkeköy'de 1 Büyükbaş Hayvan Çalan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir çiftçinin ihbarı üzerine, Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 3 şüpheli büyükbaş hayvan çalarken yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

05.06.2024 14:05
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SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, 1 büyükbaş çalan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tekkeköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir çiftçinin, sabah ahıra gittiğinde 3 büyükbaşından 1'inin çalındığını ihbar etmesi üzerine çalışma başlattı. Yol güzergahındaki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, hayvanı G.G., İ.G. ve H.G.'nin çaldığını tespit etti. Hayvanı araçlarıyla kaçıran şüpheliler gözaltına alınıp, ifadeleri için jandarmaya götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Jandarma, Tekkeköy, Samsun, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekkeköy'de 1 Büyükbaş Hayvan Çalan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekkeköy'de 1 Büyükbaş Hayvan Çalan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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