Tekkeköy\'de öğrencilere \'Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçebilirim\' eğitimi verildi

Tekkeköy'de öğrencilere 'Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçebilirim' eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Tekkeköy'de üniversite öğrencilerine yönelik evlilik öncesi eğitim programı düzenlendi. Canik Sosyal Hizmet Merkezi ve Tekkeköy Sosyal Hizmet İrtibat Birimi iş birliğindeki eğitimde ön test ve son test uygulanarak farkındalığın artırılması amaçlandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik, "Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçebilirim" ve "Evlilik Öncesi Eğitim" konulu eğitim programı gerçekleştirildi.
Canik Sosyal Hizmet Merkezi ve Tekkeköy Sosyal Hizmet İrtibat Birimi iş birliğinde, Tekkeköy Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.
Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim Tekkeköy Sosyal Hizmet İrtibat Birimi Sorumlusu Alperen Bilgin tarafından verildi.
Eğitim kapsamında öğrencilerin konuya ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla ön test ve son test uygulandı.
Uygulamalarla öğrencilerin eğitim sonrasında konuya ilişkin farkındalıklarının artırılması amaçlandı.
Kaynak: AA
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