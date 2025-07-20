Tekne Kazasında 35 Ölü

Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'ın Ha Long Körfezi açıklarında dün meydana gelen tekne kazası nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ha Long Körfezi açıklarında dün meydana gelen tekne kazasındaki can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, yaşamını yitirenlerin yakınları ve Vietnam halkına başsağlığı dilekleri iletildi.
Vietnam medyasında yer alan haberlere göre, Vietnam'ın Ha Long Körfezi'nde 48 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan tur teknesi dün aniden çıkan fırtına nedeniyle alabora olmuştu.
Kazada, 35 kişi hayatını kaybetmişti.
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