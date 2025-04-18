Tekneye Eşlik Eden Yunuslar Görüntülendi

Tekirdağ açıklarında tekneye eşlik eden 2 yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Marmaraereğlisi ilçesinde tekneyle denize açılan balıkçı İbrahim Özkan, 2 yunusun tekneyi takip ettiğini gördü. Özkan, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yunuslar, bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.
Balıkçı İbrahim Özkan, gazetecilere, yunusların zaman zaman teknelerine eşlik ettiğini belirterek, denizde yunuslar eşliğinde keyifli anlar yaşadıklarını dile getirdi.
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