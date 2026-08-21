Tekneye Eşlik Eden Yunuslar Görüntülendi
Tekirdağ'da bir tekneye eşlik eden yunuslar, cep telefonu ile kaydedildi.
Tekirdağ açıklarında tekneye eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Değirmenaltı Mahallesi'nde tekneyle denize açıldıktan sonra yunusların tekneyi takip ettiğini fark eden bir kişi, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.
Yunuslar, bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA
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