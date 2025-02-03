TEKNOFEST Eğitim Yarışması Başvuruları Sürüyor

Güncel

TEKNOFEST kapsamında T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışması'na başvurular devam ediyor.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Eğitim Teknolojileri Yarışması, eğitimde teknoloji entegrasyonunu destekleyerek yenilikçi, kalıcı ve çok yönlü çözümler üretmek isteyen birey ve ekipler için bir platform sunuyor.

Katılımcılar yarışmada, disiplinler arası yaklaşımlarla eğitim süreçlerini daha verimli hale getiren projelerle toplumsal gelişime katkı sağlama fırsatı bulacak.

Veri analizinden dijital eğitim materyallerine kadar geniş bir yelpazede, öğrenme süreçlerini daha verimli, etkili ve kalıcı hale getiren projeler jüri tarafından değerlendirmeye alınacak. Ortaokul seviyesinden mezun seviyesine kadar öğrenci ve profesyoneller, 20 Şubat'a kadar yarışmaya başvurabilecek.

Katılımcılara profesyonel bağlantılar kurma ve kariyer fırsatları yakalama imkanı sunan yarışma, malzeme desteği, teknik geziler, network oluşturma, ulaşım ve konaklama desteği, eğitim programları, kamplar ve staj gibi imkanlar da sunuyor.

Her seviyede dereceye girenlere para ödülü verilecek yarışmada ortaokul seviyesine toplam 150 bin TL, lise seviyesine toplam 180 bin TL, üniversite ve üzeri seviyeye toplam 210 bin TL ödül dağıtılacak.