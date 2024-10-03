TEKNOFEST, Gençlere Rekabet İmkanı Sunuyor - Son Dakika
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TEKNOFEST, Gençlere Rekabet İmkanı Sunuyor

TEKNOFEST, Gençlere Rekabet İmkanı Sunuyor

Yusuf Alabarda, TEKNOFEST'in gençlerin dünyayla rekabet edebileceği bir ortam sağladığını belirtti.

03.10.2024 12:16
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Savunma Sanayi, Strateji ve Teknoloji (SAVTEK) Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) gençlerin dünyayla rekabet edebilecekleri habitat oluşturduğunu belirtti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Savunma Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, çok sayıda teknoloji tutkununu buluşturan festivali AA muhabirine değerlendirdi.

Alabarda, gençlerin önemli çalışmalarının yer aldığı TEKNOFEST'te, Türkiye'de üretilen ürünlerin haklı gururunun yaşandığını söyledi.

Festivalin gençlere katkısına değinen Alabarda "Bu tür etkinlikler gençlerin dünyayla rekabet edebilecekleri habitat oluşturuyor. Bu açıdan son derece önemli. İlk ve ortaokula giden çocuklar buradaki stantlarda birçok şeyi yakından görüp ileride konumlanacağı alana dair fikriyat oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Alabarda, festival alanlarının sürekli farklı etkinliklerle dolmasının dünyayla rekabet edecek gençlerin oluşturulmasını destekleyeceğini anlattı.

"Savunma sanayi, dost ülkelere 'Yanımda Türkiye var' dedirten noktaya geldi"

Girişimciliğin, savunma sanayisinin gelişiminde önemli olduğuna işaret eden Alabarda, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisi bir devlet siyaseti ve ön açıcı bir rol açıyor ama bu işin ana unsuru hür müteşebbis. TEKNOFEST'te birçok etkinlik, savunma sanayi ürünü görüyoruz. Hepsinin altında bu konuya sevdalı beşeri sermaye var. Savunma sanayi, Türkiye'nin güvenlik açığını kapatan, bize dost ve müzahir ülkelere 'Yanımda Türkiye var' dedirten noktaya geldi."

Alabarda, AA'nın, savunma sanayisindeki çalışmaların duyurulmasında büyük gayretinin olduğunu dile getirdi.

TEKNOFEST'in, savunma sanayisine beşeri sermaye katma noktasında hizmetler sunduğunu vurgulayan Alabarda, "Gençlerin ortaya çıkardığı çok başarılı ürünler şu an primitif modelde ama ileride işlendiğinde Türkiye'nin uzay noktasında açığını kapatacak beşeri sermayenin ortaya konulması bakımından önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TEKNOFEST, Gençlere Rekabet İmkanı Sunuyor - Son Dakika

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