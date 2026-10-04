TEKNOFEST Genel Sekreteri Nart TEKNOFEST Güneydoğu'yu değerlendirdi:

TEKNOFEST Genel Sekreteri Mehmet Ali Nart, TEKNOFEST'in 9 yılda 12 milyondan fazla ziyaretçi ağırladığını belirterek, "Şanlıurfalı vatandaşlarımızın da bu alana gösterdiği teveccüh çok kıymetiydi ve heyecan vericiydi." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Nart, AA muhabirine, TEKNOFEST'i yalnızca bir teknoloji festivali olarak görmediklerini, etkinliğin Türk milleti tarafından sahiplenildiğini söyledi.

Festival alanının gönüllülerle beraber hazırlandığına işaret eden Nart, "Gördüğünüz alanın ruhunu Şanlıurfa'mızın dört bir yanından gelen vatandaşlarımız, gençlerimiz ve alanda gördüğünüz çocuklarımız oluşturdu." diye konuştu.

TEKNOFEST'i bugüne kadar 12 milyon kişi ziyaret etti

TEKNOFEST'in 9 yılda 12 milyondan fazla ziyaretçi ağırladığını vurgulayan Nart, "Biz ilk günden bu yana hummalı bir çalışma yaptık ve alanı Şanlıurfalılarımıza hazırladık. Şanlıurfalı vatandaşlarımızın da bu alana gösterdiği teveccüh çok kıymetiydi ve heyecan vericiydi. Bu yıl ayrıca 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersane Komutanlığı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan'ımızı yaptık ve 343 bin vatandaşımız ziyaret etti." ifadelerini kullandı.

Nart, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında toplam 62 ana kategoride yarışma yapıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"14 yarışmamızın final etabını burada yaptık. 'FPV Dron İzleme'den 'Hareketli Uydu Terminalleri'ne kadar çok farklı teknolojik yarışmalar açtık. İki yarışmamızın lansmanını yaptık. ASELSAN, Can Sağlığı ve TÜSEB'in yürütücülüğündeki Robotik Cerrahi Yarışmamızın lansmanını gerçekleştirdik. Erdemir'in yürütücülüğünde İleri Malzeme Teknolojileri Yarışması'nın lansmanını yaptık."

"Vatandaşlarımız akın akın geliyor"

Nart, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TEKNOFEST'i ziyareti esnasında yaşadığı bir olayı da şöyle anlattı:

"Cumhurbaşkanı'mız TEKNOFEST'in şampiyonlarına ödüllerini vermek üzere buradaydı. Bir konuşma yaptı, sonra şampiyonlarına ödüllerini verdi. O sırada çok güzel kareler oldu. Yarışmacılarımıza Cumhurbaşkanı'mız harçlık verdi ve program bittikten sonra ben de kendisine selam vermek üzere yanına gittim. 'Efendim hoş geldiniz.' dedim, Selçuk Ağabey de 'TEKNOFEST Genel Sekreterimiz' dedi. Cumhurbaşkanı'mız da yüzüme bakarak tebessüm etti ve 400 lira harçlık da bana verdi. O harçlığı aldıktan sonra bir yılı aşkın süredir yaptığımız çalışmanın bütün yorgunlukları bir anda kayboldu. Pazar günü bu alanı da bu şekilde görmek bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi. Vatandaşlarımız Şanlıurfa'mızdan, çevre illerimizin hepsinden akın akın geliyor."

Ziyaretçilerin TEKNOFEST'te çeşitli etkinlik alanlarını ziyaret edebildiğini dile getiren Nart, "Vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza göstereceğimiz çok güzel etkinlik alanı var. Şampiyonlar Geçidi'miz, TÜME Deneyim Alanı, KÜME Deneyim Alanı, Hezarfen'in Yolculuğu Deneyim Alanı'mız var. Göbeklitepe'yi, tarihini, medeniyetimizdeki teknolojik yolculuğu anlatan bir deneyim alanı var. Bu yıl yaptığımız çok büyük bir sahnemiz bulunuyor. İki farklı konserimiz de oldu. Şanlıurfalılara, Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşına bu alana gelip bu atmosferi yaşadıkları ve bu deneyim alanlarını gezdikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.