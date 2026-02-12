TEKNOFEST, İki Ödül Kazandı! - Son Dakika
TEKNOFEST, İki Ödül Kazandı!

TEKNOFEST, İki Ödül Kazandı!
12.02.2026 10:59
TEKNOFEST, 'En Yenilikçi Teknoloji Festivali' ve 'En Yenilikçi Havacılık & Uzay Yetenek Platformu' ödüllerini aldı.

T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, International Finance Awards 2025'te 'En Yenilikçi Teknoloji Festivali' ve 'En Yenilikçi Havacılık & Uzay Yetenek Platformu' ödüllerini aldı.

International Finance Awards, gelişmekte olan piyasalara ve Avrupa'ya odaklanan International Finance dergisi tarafından yürütülüyor. Bu prestijli ödül platformu; sektör yeteneklerini, liderlik kapasitesini ve organizasyonların uluslararası değeri ile katkılarını titizlikle değerlendirerek kazananları belirliyor.

TEKNOFEST, güçlü başvurusu ve geçmiş başarılarıyla bu yıl iki önemli ödül kazanma başarısı gösterdi: Most Innovative Mass Technology Engagement Festival - Türkiye 2025 (En Yenilikçi Kitlesel Teknoloji Katılım Festivali – Türkiye 2025) ve Most Innovative National Aerospace Talent Platform - Türkiye 2025 ?(En Yenilikçi Ulusal Havacılık ve Uzay Yetenek Platformu – Türkiye 2025). Bu ödüllerin, TEKNOFEST'in yalnızca gençleri teknolojiyle bir araya getiren bir organizasyon olmasının yanı sıra aynı zamanda küresel ölçekte inovasyonu teşvik eden, yetenek ekosistemini güçlendiren ve teknoloji kültürünü toplumun geniş kesimlerine yayan güçlü bir vizyon hareketi olduğunun göstergesi olduğu aktarıldı.

TEKNOFEST: DÜNYA STANDARTLARINDA BİR TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİ

2018'den bu yana düzenlenen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor ve dünya çapında gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve inovasyon potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyor. 2025'te festival; İstanbul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Mavi Vatan'daki farklı etkinliklerle milyonlarca ziyaretçiyi ve yüz binlerce yarışmacıyı bir araya getirdi.

TEKNOFEST'in uluslararası başarısı, festivalin gençlere sunduğu fırsatların kalitesini ve bu fırsatların dünya çapında takdir edildiğini gösteriyor. Uluslararası Finance Awards gibi dünya standartlarındaki platformlardan gelen ödüller, TEKNOFEST'in Türkiye'nin teknoloji vizyonunu küresel çapta temsil etme misyonunu güçlendiriyor.

Kaynak: DHA

