Teknoloji Yarışmaları İstanbul\'da Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Tasarla Geliştir Robot Yarışması" ve "Köklerden Göklere Dron Futbolu Yarışması" öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teknoloji Festivali (İMFEST) kapsamında gerçekleştirilen yarışmalar, öğrencilerin tasarım ve teknik el becerilerini, bilimsel düşünme ve mühendislik disiplinini geliştirmek, yerli ve milli teknoloji hamlesine ilgiyi artırmak amacıyla düzenlendi.

"Tasarla Geliştir Robot Yarışması" ile "Köklerden Göklere Dron Futbolu Yarışması", öğrencileri teknoloji, mühendislik ve takım ruhuyla buluştururken, fırsat eşitliği, usta-çırak kültürü ve milli teknoloji hamlesi vizyonuyla Türkiye'ye örnek olacak bir model ortaya koydu.

Dünyada benzer nitelikteki robotik ve teknoloji yarışmalarında yüksek katılım bedelleri talep edilirken, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda öğrencilerden ve okullardan herhangi bir ücret alınmadı.

Böylece imkanları sınırlı olan okulların da teknoloji yarışmalarına katılabilmesinin önü açıldı. Bu yönüyle yarışmalar, yalnızca bir teknoloji etkinliği olmanın ötesine geçerek eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren sosyal bir model haline geldi.

Yıl içerisinde şubat ve haziran aylarında iki kez gerçekleştirilen yarışmalarda önemli bir katılım başarısı yakalandı. Tasarla Geliştir Robot Yarışması'na 17 ilçeden 21 okul takımı, Köklerden Göklere Dron Futbolu Yarışması'na ise 19 ilçeden 75 takım katılım sağladı.

Bu tablo, İstanbul'daki öğrencilerin teknolojiye, üretime ve yenilikçi öğrenme ortamlarına gösterdiği güçlü ilgiyi ortaya koydu.