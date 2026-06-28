Tekvandocu Fatma Telli Hayatını Kaybetti

Seydişehirde yaklaşık 46 gün önce geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan tekvandocu Fatma Telli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yaklaşık 46 gündür Konya'daki hastanede yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki Telli, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
Beyşehir Sakin Tekvando Kulübü sporcusu Telli'nin vefatı, ailesi, yakınları, antrenörleri ve spor camiasını derin üzüntüye boğdu.
Olay
13 Mayıs'ta Seydişehir ilçesi Bahçelievler Kavşağı'nda 42 BGV 641 plakalı motosikletin sürücüsü Fatma Telli, geçirdiği kazada ağır yaralanmış, kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilmişti.
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