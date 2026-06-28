Tekvandocu Fatma Telli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tekvandocu Fatma Telli Hayatını Kaybetti

28.06.2026 12:36
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Seydişehir'deki motosiklet kazasında ağır yaralanan Fatma Telli, 46 gün süren tedavinin ardından vefat etti.

Seydişehirde yaklaşık 46 gün önce geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan tekvandocu Fatma Telli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık 46 gündür Konya'daki hastanede yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki Telli, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Beyşehir Sakin Tekvando Kulübü sporcusu Telli'nin vefatı, ailesi, yakınları, antrenörleri ve spor camiasını derin üzüntüye boğdu.

Olay

13 Mayıs'ta Seydişehir ilçesi Bahçelievler Kavşağı'nda 42 BGV 641 plakalı motosikletin sürücüsü Fatma Telli, geçirdiği kazada ağır yaralanmış, kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekvandocu Fatma Telli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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