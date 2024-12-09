Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

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AFYONKARAHİSAR merkezli 4 ilde kendilerini asker, polis, cumhuriyet savcısı gibi tanıtıp telefonla ulaştıkları kişileri dolandıran 8 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin 5 milyon 192 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini asker, polis, cumhuriyet savcısı gibi tanıtıp telefonla ulaştıkları kişileri dolandıran 8 şüpheli tespit etti. Afyonkarahisar Merkezli İstanbul, Samsun ve Van'da yapılan eş zamanlı yapılan operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin toplamda 5 milyon 192 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haber-Kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, -