KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı. Alev alan tankerdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

SÜRÜCÜ ARAÇTAN ÇIKARILIRKEN ALEV ALDI

Kaza, TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz yakınlarında Edirne yönünde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği akaryakıt yüklü tanker, yol kenarına devrildi. Sürücü çevredekiler tarafından araçtan çıkarılırken, tanker alev alıp yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

TEM OTOYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

TEM Otoyolu, Edirne yönüne trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri tankerdeki yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü.