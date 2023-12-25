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TEM Otoyolu'nda TIR Kaza Yaptı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda TIR Kaza Yaptı

TEM Otoyolu'nda kuruyemiş yüklü bir TIR, bariyerlere çarparak kaza yaptı. TIR şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.

25.12.2023 - 05:12,  Güncelleme: 05:14
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PENDİK, TEM Otoyolu'nda kuruyemiş yüklü TIR bariyerlere çarptı. Araçta sıkışarak yaralanan TIR şoförü Servan Demir, itfaiye tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında TEM Otoyolu Mecidiye mevkisi Kuzey Marmara bağlantı yolu girişinde meydana geldi. Servan Demir'in kullandığı 06 BFP 28 plakalı TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan TIR,  yön tabelasına vurarak durabildi. Kazanın ardından TIR şoförü Servan Demir, araçta sıkışarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan Demir'i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Demir, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin  ardından hastaneye kaldırıldı.

KURUYEMİŞLER ÇEVREYE SAÇILDI

Kaza sırasında TIR'da hasar oluşurken, kuruyemişler ise çevreye dağıldı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerine gelerek temizlik çalışması yaptı. Temizlik çalışmasından sonra otoyolun trafiği normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

TEM Otoyolu\'nda TIR Kaza Yaptı
Kaynak: DHA
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İtfaiye, Güvenlik, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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