TEM Otoyolunda Hafriyat Kamyonu ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

TEM Otoyolu'nda 710 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 710 bin boş makaron bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçun önlenmesi ve faillerin yakalanması için çalışma yaptı. Gözaltına alınan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.