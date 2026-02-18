TEMA ile Çevre Farkındalığı Toplantısı - Son Dakika
TEMA ile Çevre Farkındalığı Toplantısı

18.02.2026 09:09
TEMA Vakfı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, çevre bilincini artırmak için işbirliği toplantısı düzenledi.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Niğde İl Temsilciliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "TEMA'lı olmak" konulu toplantı yapıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan TEMA Vakfı Niğde İl Temsilcisi Meryem Nur Aydede, vakıf olarak amaçlarının vatandaşlarda çevreye yönelik farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Öğrencilerle eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini anlatan Aydede, "Kentte gönüllülük faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Niğde'de ne kadar çok gönüllümüz olursa o kadar çok öğrencimize materyal gönderebiliyoruz. TEMA Vakfı olarak Niğde'de iki proje gerçekleştiriyoruz. Bunlardan ilki okul öncesi, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik materyaller gönderiyoruz. Bir de sıfır atık projemiz var. Bu toplantının güzel işbirliklerine, farklı çalışmalara öncülük etmesine umuyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek de Tema Vakfı işbirliğiyle Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" projesinin kendi alanında örnek olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında okullarda çevre bilincini artırmayı amaçladıklarnıı dile getiren Özbek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız bünyesinde bu kapsamda birçok çalışma yapıldı. TEMA Vakfı'nın desteğiyle 81 il, 81 orman projesi de oldu. TEMA Vakfı'nın uzun yıllardır doğaya ne kadar büyük katkı sunduğunu biliyoruz. Tabii bu önemli misyonu yüklenirken de öğrencilerimiz ve okullarımız olarak onların en değerli destekçileriyiz."

Konuşmaların ardından paydaş kurumlara teşekkür belgeleri verildi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivil Toplum, Tema Vakfı, Güncel, Çevre, Son Dakika

