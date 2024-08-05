Temmuzda Tüketici Fiyatlarındaki En Fazla Artış Elektrikte, En Fazla Düşüş ise Patates ve Yumru Bitkilerde - Son Dakika
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Temmuzda Tüketici Fiyatlarındaki En Fazla Artış Elektrikte, En Fazla Düşüş ise Patates ve Yumru Bitkilerde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında tüketici fiyatları bazında en fazla fiyat artışı elektrikte gerçekleşti. En fazla fiyat düşüşü ise patates ve bazı yumru bitkilerle ilgili ürünlerde görüldü. Ayrıca içkiler, demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları gibi ürünlerde de fiyat artışı yaşandı.

05.08.2024 10:38
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Tüketici fiyatları bazında temmuzda en fazla fiyat artışı yüzde 38 ile elektrikte, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,92 ile patates ve bazı yumru bitkilerle ilgili ürünlerde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay elektrikteki fiyat artışını yüzde 17,22 ile içkiler, yüzde 11,8 ile demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı izledi.

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,09 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 8,01 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 7,07 ile sebzeler yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,92 ile patates ve bazı yumru bitkilerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,43 ile çocuk giyimi, yüzde 4,25 ile erkek ayakkabısı, yüzde 3,44 ile kümes hayvanları eti, yüzde 2,96 ile yemek odası ve oturma odası mobilyaları takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, temmuzda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Elektrik38
İçkiler17,22
Demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı11,8
Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları10,09
Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler8,01
Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç)7,07
Oteller, pansiyonlar ve diğerleri6,72
Kahve5,51
Ekmek5,21
Sigaralar4,84
Temmuzda fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Patates ve bazı yumru bitkiler-14,92
Çocuk giyim-6,43
Erkek ayakkabısı-4,25
Kümes hayvanları eti-3,44
Yemek odası ve oturma odası mobilyaları-2,96
Kadın giyim-2,82
Kuzu eti-1,69
Taze meyveler-0,34
Peynir0,84
Makarna çeşitleri1,38

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Temmuzda Tüketici Fiyatlarındaki En Fazla Artış Elektrikte, En Fazla Düşüş ise Patates ve Yumru Bitkilerde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Temmuzda Tüketici Fiyatlarındaki En Fazla Artış Elektrikte, En Fazla Düşüş ise Patates ve Yumru Bitkilerde - Son Dakika
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