Tempi Tren Kazası Anma Töreni

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da ve Selanik'te üniversite öğrencileri, 2023'te meydana gelen, 57 kişinin yaşamını yitirdiği Tempi tren kazasının yaşandığı noktada anma töreni düzenledi.

Atina Ulusal Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından "Unutmuyorum, Affetmiyorum" sloganıyla organize edilen tören için bir araya gelen öğrenciler, kazada yakınlarını kaybeden ailelere "adalet mücadelesinin sonuna kadar takipçisi olacakları" sözünü verdi.

Selanik kentinde de gösteriler düzenlendi.

Başkent Atina'da kazanın yıl dönümü olan 28 Şubat'ta büyük bir gösteri yapılması bekleniyor.

Tempi'de ters yönlerde ilerleyen iki trenin 28 Şubat 2023'te çarpışması ve çıkan yangın sonucu, çoğu öğrenci 57 kişi hayatını kaybetmişti.