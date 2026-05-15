Engelli bireyler için temsili askerlik yemin töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelli bireyler için temsili askerlik yemin töreni

Engelli bireyler için temsili askerlik yemin töreni
15.05.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum ve Sinop'ta engelli bireyler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında bir günlüğüne asker oldu.

Çorum ve Sinop'ta engelli bireyler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında bir günlüğüne asker oldu.

Çorum'da engelli bireyler, İl Jandarma Komutanlığı'nda öğleden önce temel askerlik eğitimi aldı.

Eğitimi tamamlayan engelliler için temsili yemin töreni düzenlendi.

Çorum Belediyesi mehter takımının gösterisiyle başlayan etkinlikte, İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından Kur'an okunduktan sonra şehitler için dua edildi.

Vali Ali Çalgan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çevresinin ateş çemberiyle kaplı olduğunu söyledi.

Türklerin "asker bir millet" olduğunu belirten Çalgan, "İyi ki de asker bir milletiz. Asker millet oluşunun, güçlü bir orduya sahip oluşunun sayesinde Türkiye hamdolsun ki başı dik, göğsü huzurlu, geleceğinden emin, bu coğrafyada sadece kendisine değil, gönül coğrafyasındaki kardeşlerinin de umudu olarak varlığını sürdürüyor. İnşallah ilelebet de sürdürecek." dedi.

Engelli bireylerin törenden önce 2 saat eğitim aldığına dikkati çeken Çalgan, "2 saatlik eğitimle duruşlarını görüyorsunuz. Hepsini tebrik ediyorum, ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. Önemli olan beynimizde, gönlümüzde engelin olmaması. Onları kaldırdığımızda her türlü engeli aşacağımıza inancımız tam." diye konuştu.

Çalgan, engelli evlatlarını vatan sevgisiyle yetiştirdiklerinden dolayı ailelerine teşekkür etti.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da engelli bireylerin temsili askerlik kapsamında şerefli ordunun üniformasını giyme fırsatı bulduğunu anlattı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise "Her Türk asker doğar" sözünü herkesin bildiğine işaret ederek, "Her Türk doğduğu gün vatan aşkıyla yanar, bugünleri bekler. Hemen her ocakta gazimiz, şehidimiz vardır. Adeta topyekun bir millet gazidir." şeklinde konuştu.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ise engelli bireylerin edeceği yeminin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Devlete sadakate, millete hizmete, bayrak aşkına ve vatan sevgisine hiçbir engel olamayacağının kanıtı, belgesi ve ispatı olan, ant içerek asker olacak silah arkadaşlarımızla ne kadar gurur ve onur duysak azdır. Yemininiz hayırlı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından engelli bireyler bir ellerini Türk bayrağına, bir ellerini silah arkadaşının omzuna koyarak yemin etti.

Yeminin ardından engelli bireylere tezkere belgeleri verildi.

Törene, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile engelli bireylerin aileleri katıldı.

Sinop

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca Engelliler Haftası dolayısıyla engelliler için bir günlük temsili askerlik yemin ve terhis töreni düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığının belirlediği 19 özel gereksinimli birey, temsili askerlik uygulamasının yapılacağı tören alanına aileleriyle geldi.

Törende bir gün de olsa asker olmanın sevincini, onur ve gururunu yaşayan özel bireyler, askerlik yemini etti.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin psikolojik dayanıklılığının her milletten daha üstün olduğunu söyledi.

Türk milletinin ne şartta olursa olsun gerektiğinde ülkesini ve topraklarını korumak adına canını seve seve feda edebileceğini vurgulayan Özarslan, "'Her Türk asker doğar' şiarıyla çocuklarımızın, evlatlarımızın fedakar anne ve babaları, dedeleri, ninelerinin çocuklarının askerlik kıyafetini giyip kendi gözleriyle bizzat yemin ettiklerini görme arzuları vardı. Bu arzu ve isteği hiçbir millette göremezsiniz ama bu milletin fıtratında, mayasında bu vardır. Bu temsili yemin töreninin çok büyük anlamları vardır. Bunu da bilen bilir." ifadelerini kullandı.

Yemin töreni sonrasında özel gereksinimli bireylere terhis belgeleri verildi.

Törende çeşitli gösteriler sunuldu, silah ve araç sergisi gezildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli bireyler için temsili askerlik yemin töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:09:23. #7.12#
SON DAKİKA: Engelli bireyler için temsili askerlik yemin töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.