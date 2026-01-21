Muratpaşa Belediyesi Teneffüs Park, Yarıyıl Tatili Boyunca Çocukları Ağırlayacak - Son Dakika
Muratpaşa Belediyesi Teneffüs Park, Yarıyıl Tatili Boyunca Çocukları Ağırlayacak

21.01.2026 10:09  Güncelleme: 11:03
Muratpaşa Belediyesi'nin Teneffüs Park'ı, yarıyıl tatilinde çocuklara eğlenceli etkinlikler sunuyor. 17 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında her gün açıktır ve çeşitli aktivitelerle dolu bir program hazırlamıştır.

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin açık hava çocuk oyun alanı Teneffüs Park, yarıyıl tatiline özel etkinlik programıyla çocuklara eğlenceli bir tatil imkanı sunacak. Park, tatil süresi boyunca pazartesi günleri hariç her gün ziyarete açık olacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin 2016 yılında Çaybaşı Mahallesi'nde 16 bin metrekarelik alana kurduğu Teneffüs Park, yarıyıl tatilinde öğrencilerin keyifli vakit geçirebileceği bir eğlence merkezine dönüşüyor. Park, 17 Ocak-2 Şubat günleri arasında pazartesileri hariç her gün ziyaretçilerini ağırlayacak. Sabah 10.00'da kapılarını açacak Teneffüs Park, 18.00'e kadar çocuklara sınırsız eğlence imkanı sunacak.

Giriş ücreti 250 TL

Gün boyunca düzenlenecek etkinliklerle çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenme fırsatı bulacak. Parkta 13.30'da ödüllü Define Avı yarışması, 14.00'te Masal Ağacında Hayalimdeki Masallar etkinliği, 14.30'da Survivor oyunu, 15.00'te ödüllü Aileler Yarışıyor programı, 16.00'da Hobi ve Sanat Atölyesi, 16.30'da ise Mini Disko etkinliği gerçekleştirilecek. Yarıyıl tatili boyunca palyaço gösterileri, yüz boyama ve sosis balon katlama gibi etkinlikler de devam edecek. Cumartesi ve pazar günleri programa Kar Partisi de dahil olacak. 0-2 yaş arası çocuklar ile yetişkinlerin ücretsiz giriş yapabildiği Teneffüs Park'a, 2-17 yaş arası ziyaretçiler 250 lira ücretle giriş yapabilecek.

Kaynak: ANKA

Belediye, Güncel, Son Dakika

