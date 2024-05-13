Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy\'u ağırladı

Güncel

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u konuk etti.

Başkan Ataç, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ağırladı. Vali Aksoy, Tepebaşı Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Ataç'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi. Kamu kurumları ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çeken Vali Aksoy, yapılan çalışmalara ellerinden geldiği kadar destek vermeye çalışacaklarını belirtti.

Ataç da ziyaretlerinden dolayı Vali Aksoy'a teşekkür ederek, "Önümüzdeki dönemde de tüm kurumlarımızla iş birliği ve uyum içinde şehrimizi daha ileriye taşımak için çalışacağız. Sayın Valimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.