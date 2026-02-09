Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Muttalip Mahallesi'ne Ziyaret

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muttalip Mahallesi'nde bir dizi ziyarette bulundu. Ziyaretlerde mahalle sakinlerinin talepleri dinlenirken, kent ve mahalle gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ataç, Muttalip Mahallesi programına eski Koyunlar Mahallesi Muhtarı Abdullah Ekici'ye geçmiş olsun ziyaretiyle başladı. Ekici ve ailesiyle bir süre görüşen Ataç, Ekici'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi alarak en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu. Ziyarette mahalleye ilişkin anılar ve güncel konular ele alındı.

Ziyaretler kapsamında Savuran ailesinin evine de konuk olan Ataç, aile bireyleriyle samimi bir ortamda sohbet etti. Mahalle yaşamına ilişkin görüşlerin paylaşıldığı buluşma, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Programın devamında Tepebaşı Belediyesi'nin önceki dönem meclis üyeleriyle bir araya gelen Ataç, birlikte yenen yemekte geçmiş dönem çalışmaları ve kentin bugünkü ihtiyaçlarını değerlendirdi. Buluşmada Tepebaşı'nda hayata geçirilen projeler ve yerel yönetim anlayışı üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ataç daha sonra Muttalip Belde Evi'ni ziyaret etti. Burada kadife işleme kursuna katılan kadın kursiyerlerle bir araya gelen Ataç, el emeği ürünleri yakından inceleyerek kursiyerlerle sohbet etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret programını mahallede faaliyet gösteren kadın esnaf Sema Soylu'yu ziyaret ederek tamamlayan Ataç, esnafla sohbet edip çalışmalarına ilişkin bilgi aldı ve hayırlı işler temennisinde bulundu.

Ataç, Muttalip'in Tepebaşı için her zaman kıymetli bir mahalle olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sahada olmak, insanların gözünün içine bakarak konuşmak benim için çok önemli"

"Ben yıllardır belediye başkanlığı görevimi vatandaşlarımla iç içe, onlara dokunarak yapıyorum. Sahada olmak, insanların gözünün içine bakarak konuşmak benim için çok önemli. Muttalip'te gördüğümüz ilgi ve samimiyet de bunun en güzel göstergesi. Kadın emeğinin ve yerel esnafın desteklenmesi, güçlü ve dayanışmacı bir mahalle yaşamının en temel unsurlarından biridir. Belde evimizde kursların dolu olması, kadın kursiyerlerimizin bu alanlara sahip çıkması bizleri son derece mutlu ediyor, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tepebaşı'na bugüne kadar emek vermiş, birlikte yol yürüdüğümüz eski meclis üyelerimize de katkıları ve özverili çalışmaları için bir kez daha teşekkür ediyorum."