Tepebaşı Belediyesi 13. Dönem Karikatür Atölyelerine Kayıtlar Başlıyor

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Dönem Karikatür Atölyelerine kayıtlar başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde sürdürülen karikatür atölyeleri devam ediyor. Usta isimler eşliğinde çizim yapan minikler, karikatürist olma yolunda önemli adımlar atıyor.

Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'de düzenlenen 13. Dönem Karikatür Atölye çalışması için kayıtlar 9 Eylül'de başlıyor. 6-12 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz olarak düzenlenen Karikatür Atölyeleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Eskibağlar Mahallesi Fabrikalar Sokak No: 5 adresinde yer alan Atila Özer Karikatürlü Ev'e 0 (222) 333 04 71 numaralı telefondan ulaşabiliyor.