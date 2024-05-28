(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, final sınavları dolayısı ile öğrencilere 27 Mayıs - 7 Haziran günleri arasında 7/24 hizmet veriyor.
Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde, final sınavları dönemiyle birlikte uygulamaya koyulan 24 saat açık kütüphane hizmeti kapsamında öğrencilere, ücretsiz çay ve su, sınırsız internet, sesli ve sessiz salonlarda ders çalışma imkanı tanınıyor.
Merkezde sunulan hizmetleri çok faydalı bulduğunu belirten üniversite öğrencileri, memnuniyetlerini dile getirerek, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür etti.
Yenibağlar Mahallesi Akıcı Sokak No: 54 adresinde hizmet veren merkeze, 0 (222) 322 18 45 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.
Son Dakika › Güncel › Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi Öğrencilere 7/24 Hizmet Veriyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?