Tepebaşı Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 6 sanatçıyla kutluyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 6 sanatçıyla kutluyor

Tepebaşı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 6 farklı mahallede düzenlenecek konserlerle kutlayacak. Şebnem Sezer, Gözde Öksüz, İlayda Çepni, Sema Aydın, Gece Tarifesi ve Ceren Büyükdoğan sahne alacak.

26.08.2024 17:47  Güncelleme: 19:07
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 6 mahallede 6 sanatçıyla kutlayacak.

Tepebaşı Belediyesi, özel günlerde etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Belediye tarafından 6 farklı mahallede 6 sanatçı ile düzenlenecek konserler ile kutlanacak. 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Fevzi Çakmak Belde Evi yanında bulunan amfi alanında Şebnem Sezer, saat 20.30'da Çamlıca Deneyimli Kafe'nin üstündeki alanda Gözde Öksüz, saat 21.00'da Uluönder Belde Evi'nin yanındaki amfi alanında İlayda Çepni sahne alacak.

30 Ağustos Cuma günü ise saat 20.00'da Yeşiltepe Mahallesi Çakır Sokak'ta Sema Aydın, saat 20.30'da Yenibağlar Mahallesi kum sahada Gece Tarifesi ve saat 21.00'da Ertuğrulgazi Mahallesi Behiç Erkin Spor Merkezi'nde Ceren Büyükdoğan yurttaşlarla buluşacak.

Kaynak: ANKA

Sema Aydın, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 6 sanatçıyla kutluyor - Son Dakika

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