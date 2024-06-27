Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konukevi'nden 331 hasta yararlandı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konukevi'nden 331 hasta yararlandı

Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konukevi\'nden 331 hasta yararlandı

Tepebaşı Belediyesi'nin Alzheimer Konukevi, hastalıkla mücadele eden vatandaşları ve ailelerini desteklemek için hizmet veriyor. Merkezden bugüne kadar 331 alzheimer hastası yararlandı.

27.06.2024 16:31  Güncelleme: 18:16
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı Alzheimer Konukevi, hastalıkla mücadele eden vatandaşları ve ailelerini yalnız bırakmıyor. Merkezden bugüne kadar 331 alzheimer hastası yararlandı.

Tepebaşı Belediyesi'nin alzheimer hastası vatandaşların ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımını desteklemek için hayata geçirdiği Alzheimer Konukevi, Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan Melih Savaş Yaşam Köyü'nde hizmet vermeye devam ediyor.

Alzheimer Konukevi 5, Alzheimer Derneği de 2 olmak üzere, Melih Savaş Yaşam Köyü'ndeki 7 ayrı binada toplam 140 hasta kapasitesi ile hizmet veriyor. Merkeze başvuran hastaların kabulü, danışman nöroloji uzmanı hekim tarafından yapılıyor. Düzenli olarak kurum doktoru tarafından kontrolleri yapılan hastaların sağlık durumları, yakından takip ediliyor. 24 saat boyunca sağlık personeli, hasta bakım elemanı ve temizlik personeli mevcut olan merkezde, hastaların gerekli durumlarda nakilleri de Belediye'nin ambulansı ile sağlanıyor. Merkezde yatılı hastaların, görevli bakım personeli tarafından her gün düzenli olarak öz bakım ihtiyaçları karşılanırken, uzman psikolog ve hasta bakım elemanları tarafından da zihinsel ve bedensel faaliyetleri güçlendiriliyor. Ayrıca Alzheimer hastalarından ihtiyacı olanların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde fizyoterapist eşliğinde tedavileri de gerçekleştiriliyor.

331 alzheimer hastası yararlandı

İlk olarak 2014'te 18 yatak kapasitesi ile hizmet vermeye başlayan merkez, şu anda 5 Alzheimer Konukevi 105 yatak kapasitesiyle yatan hastalara hizmet verirken, 10 gündüzlü hasta da haftada 2 gün merkez hizmetlerinden yararlanabiliyor. Merkezden, bugüne kadar yararlanan kişi sayısı 331'e ulaştı.

Merkez'de 1 doktor, 1 nöroloji uzmanı danışman doktor, 5 hemşire, 50 hasta bakım elemanı, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 diyetisyen, 1 psikolog, 1 fizyoterapist ve 15 temizlik çalışanı ile hizmet sunuyor.

Öte yandan, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, merkeze destek olmak isteyen vatandaşların, 0 (222) 211 40 00 numaralı telefondan 1402 dahili numarayı tuşlayarak bilgi alabileceklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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