Tepebaşı Belediyesi Atık Toplama Hizmeti Sunuyor

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi ekipleri, bahçe ve budama atıklarından kül ve cüruf atıklarına, mobilya ve ev eşyası atıklarından tadilat atıklarına kadar her türlü atığı vatandaşların evlerinden teslim alıyor.

Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mavi Masa'ya ulaşan vatandaşların, bahçe ve budama atıklarından kül ve cüruf atıklarına, mobilya ve ev eşyası atıklarından tadilat atıklarına kadar her türlü atığını, gelen talepler doğrultusunda evlerinden teslim alıyor.

Ekipler; bahçe ve budama atıklarını pazartesi ve perşembe günleri ücretsiz, kül ve cüruf atıklarını her gün saat 16.00'ya kadar ücretsiz, mobilya ve ev eşyası atıkları pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 16.00'ya kadar ücretsiz ve tadilat atıklarını 5 çuvala kadar ücretsiz olmak üzere salı ve cuma günleri alıyor.

2011 yılından bu yana 5 çuvala kadar olan tadilat atıkları, Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak alınırken, 5 çuvalı aşan atıklarda ise belirli oranda hizmet bedeli alınıyor.

Temizlik hizmetlerinden faydalanmak ve konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa'ya ulaşabilecek.