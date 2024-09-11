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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi, güz dönemi kayıtları başlıyor. Merkezde, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini destekleyen programlar yer alacak.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen eğitim ve etkinlikler idevam ediyor. Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi için güz dönemi kayıtları 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Merkezde, uzman eğitmenler tarafından 4,5,6,7 ve 8'nci sınıf öğrencilerine yönelik akademik ve sosyal gelişimi destekleyici programlar düzenlenirken, matematik, fen bilimleri, İngilizce, Türkçe, sosyal bilgiler ve rehberlik gibi alanlarda öğrencilere eğitim desteği de verilecek.

Ücretsiz olarak düzenlenen programlara kayıt olmak isteyenler belediyenin sayfasından kayıtlarını yapabilecek. Konuya ilişkin yapılan açıklamada "Kontenjanların dolmasının ardından kayıtlar sona erecektir. Eğitim başlangıç tarihi kayıtlar sona erdikten sonra ilan edilecektir" denildi.