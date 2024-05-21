Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi Öğrencileri Ağırlıyor

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, enstrümanları tanıtmak üzere öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerini misafir ederek çocukların müzik aletlerini tanımalarına fırsat sağlıyor. Bu kapsamda anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan 90 öğrenci, Yeşiltepe Yaşam Merkezi'nde yer alan Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette merkezi gezen öğrenciler, orkestra yetkililerinden enstrümanlar hakkında bilgi aldı. Müzik aletlerini tanıyan çocuklar, merak ettiği sorulara da cevap alma fırsatı yakaladı. Çalgıları tanırken eğlenceli anlar geçiren çocuklar, bir enstrüman çalmayı öğreneceklerine dair söz verdi.

Yeşiltepe Yaşam Merkezi'nde yer alan merkez ve eğitimler hakkında bilgi almak isteyenler, 0 (222) 321 12 79 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.