(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin merkezlerinde çalışmalara katılan özel bireylerin elinden çıkan eserler, 'Farklı Benzerlikler' isimli sergi ile beğeniye sunulacak.
Tepebaşı Belediyesi Engelli Sosyal Yaşam Merkezi, Gökkuşağı Kafe 1-2, Melih Savaş Yaşam Köyü Engelliler Montaj Atölyesi ve Melih Savaş Yaşam Köyü Engelliler Hobi Atölyesi'nde çalışmalara katılan özel bireylerin yaptığı çok sayıda eser görücüye çıkacak.
Atila Özer Karikatürlü Ev'de düzenlenecek serginin açılışı, 8 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.
Son Dakika › Güncel › Tepebaşı Belediyesi Engelli Bireylerin Eserlerini Sergiliyor - Son Dakika
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