Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezi'nde Diksiyon Kursu

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde, yaz dönemi eğitimleri sürüyor. 22 farklı branşta ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitimlerden diksiyon kursuna katılan öğrenciler, anlamlı, etkili ve tonlamaları doğru bir konuşma yapabilme teknik ve uygulamalarını öğreniyor.

Tepebaşı Belediyesi her yıl binlerce kişinin faydalandığı Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Gençlik Merkezleri'nde gençlere yönelik ücretsiz olarak düzenlenen yaz dönemi programları 22 farklı branşta, 750 öğrencinin katılımıyla devam ediyor.

Programlar kapsamında katılımcılara sanattan spora, yabancı dillerden yaratıcı etkinliklere kadar pek çok eğitim olanağı sunuluyor. 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde düzenlenen eğitimler arasında yer alan diksiyon kursu da yoğun katılımla gerçekleştiriliyor. Haftada 2 gün süren diksiyon kursuna katılan 36 öğrenci, uzman eğitmenler eşliğinde anlamlı, etkili ve tonlamaları doğru bir konuşma yapabilme teknik ve uygulamalarını öğreniyor. Kursa katılan gençler, Türkçeyi doğru ve güzel konuşurken, kendilerini de daha etkili bir biçimde ifade edebilecek.