Tepebaşı Belediyesi, Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi ile Çevre Bilinci Aşılıyor

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi ile geri kazanım konusuna dikkat çekerken, çocuklara da çevre bilinci aşılamaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin çevre odaklı çalışmalarından biri olan Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi ile belediyeden çıkan ofis atık kağıtları, elde geri dönüştürülüyor.

Kağıt atıkların bir kısmı ile kuruma gelen buket çiçekler de kağıt hamuruna dönüştürülerek değerlendiriliyor.

Öte yandan merkez, hem çocuklara hem yetişkinlere sunduğu hizmetlerle çevre konusunda farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Çocuklar, atölyeyi ziyaret ederek eğitimlere katılıyor ve atık kağıtların geri dönüşüm sürecini uygulamalı olarak öğreniyor.