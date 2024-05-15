Tepebaşı Belediyesi, Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi ile Çevre Bilinci Aşılıyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi, Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi ile Çevre Bilinci Aşılıyor

Tepebaşı Belediyesi, Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi ile ofis atık kağıtlarını geri dönüştürerek çevre bilincini artırıyor. Atölye ziyaretleriyle çocuklar da geri dönüşüm sürecini öğreniyor.

15.05.2024 17:12
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi ile geri kazanım konusuna dikkat çekerken, çocuklara da çevre bilinci aşılamaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin çevre odaklı çalışmalarından biri olan Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi ile belediyeden çıkan ofis atık kağıtları, elde geri dönüştürülüyor.

Kağıt atıkların bir kısmı ile kuruma gelen buket çiçekler de kağıt hamuruna dönüştürülerek değerlendiriliyor.

Öte yandan merkez, hem çocuklara hem yetişkinlere sunduğu hizmetlerle çevre konusunda farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Çocuklar, atölyeyi ziyaret ederek eğitimlere katılıyor ve atık kağıtların geri dönüşüm sürecini uygulamalı olarak öğreniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi, Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi ile Çevre Bilinci Aşılıyor - Son Dakika

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