Tepebaşı Belediyesi'nden "Güvenli Sürücülük, Yol Güvenliği ve Yaya Önceliği" Semineri

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nde görevli şoförler, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Güvenli sürücülük, yol güvenliği ve yaya önceliği" bilgilendirme seminerine katıldı. Eğitimle, trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması, sürücülerin farkındalık düzeyinin artırılması ve yaya önceliği bilincinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Tepebaşı Belediyesi personeline yönelik eğitim semineri, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memurları Muhammet Ali Yılmaz, Ersan Karabudak ve Yeşim Saluk tarafından verildi. Seminerde, güvenli sürüş teknikleri, trafikte doğru davranış biçimleri, hızın ve dikkat dağınıklığının yol açtığı riskler ile yayaların trafikteki önceliği başlıkları ele alındı.

Eğitimde, özellikle şehir içi trafikte sürücülerin uyması gereken kurallar, yaya geçitlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve kazaların önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler hakkında bilgi verildi. Ayrıca trafik kazalarına neden olan temel unsurlar ve bu unsurların nasıl en aza indirilebileceği video gösterimi ile anlatıldı.