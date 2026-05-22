Tepebaşı'nda Kurban Kesim Alanları Bayrama Hazır

22.05.2026 13:26  Güncelleme: 13:51
Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların sağlıklı ve güvenli koşullarda kurban kesimi yapabilmesi için Çamlıca Kapalı Pazar Yeri'ndeki hazırlıklarını tamamladı. Kesimler bayramın ilk günü saat 08.00'de başlayacak ve küçükbaş hayvanlar için ücretsiz hizmet sunulacak.

Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurban kesim alanındaki hazırlıklarını tamamladı. Çamlıca Kapalı Pazar Yeri, bayramın ilk gününde vatandaşların hizmetinde olacak. Küçükbaş kurbanlıkların ücretsiz kesim hizmeti sunulacak olan alanda kesim işlemleri saat 08.00 itibari ile başlayacak. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Eskişehirliler, kesim alanından sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yararlanabilecek.

Kurban kesim alanı hakkında detaylı bilgi almak vatandaşlar, 0 (222) 340 04 02 ve 444 44 26 numaralı telefondan Tepebaşı Belediyesi yetkililerine ulaşabiliyor.

Kaynak: ANKA

