Tepebaşı'nda Kurban Kesim Alanları Bayrama Hazır

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve güvenli koşullarda gerçekleştirebilmesi için Çamlıca Kapalı Pazar Yeri'ndeki hazırlıklarını tamamladı.

Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurban kesim alanındaki hazırlıklarını tamamladı. Çamlıca Kapalı Pazar Yeri, bayramın ilk gününde vatandaşların hizmetinde olacak. Küçükbaş kurbanlıkların ücretsiz kesim hizmeti sunulacak olan alanda kesim işlemleri saat 08.00 itibari ile başlayacak. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Eskişehirliler, kesim alanından sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yararlanabilecek.

Kurban kesim alanı hakkında detaylı bilgi almak vatandaşlar, 0 (222) 340 04 02 ve 444 44 26 numaralı telefondan Tepebaşı Belediyesi yetkililerine ulaşabiliyor.