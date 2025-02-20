Tepebaşı Belediyesi'nden Ücretsiz Bahar Dönemi Eğitimleri - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nden Ücretsiz Bahar Dönemi Eğitimleri

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde 14 farklı branşta ücretsiz bahar dönemi eğitimleri başlıyor. Kayıtlar 22 Şubat'ta online olarak alınacak.

20.02.2025 13:55  Güncelleme: 15:14
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde bahar dönemi eğitimleri başlıyor. Ücretsiz düzenlenecek 14 farklı branştaki eğitimler için kayıtlar, online olarak 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilecek bahar dönemi eğitimleri için kayıtlar, 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'te online olarak alınacak. Merkezde verilen ücretsiz eğitimler arasında; İngilizce A1-A2, İngilizce B1-B2, İngilizce orta seviye, American English Advanced Master Class C1-C2, Fransızca, Rusça, yaratıcı yazarlık, resim, bağlama, klasik gitar, pilates, yoga, aikido, zumba, salsa-bachata ve tango yer alıyor.

Belediye yetkilileri, kurslar ve eğitimler için online kayıt linkinin, 22 Şubat 2025 tarihinde, 'esktgm' adlı sosyal medya hesaplarından paylaşılacağını belirtti.

Öte yandan, eğitimlerle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, '0 222 322 18 45' numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi'nden Ücretsiz Bahar Dönemi Eğitimleri - Son Dakika

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