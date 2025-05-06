Tepebaşı Belediyesi'nden Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nden Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi

Tepebaşı Belediyesi ve Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğiyle başlatılan Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda çocuklar, bitkilerin büyüme evrelerini öğrenerek uygulamalı atölye çalışmaları yapıyor.

06.05.2025 15:28
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda yeni dönemin ilk atölyesine katılan çocuklar, bitkilerin büyüme serüvenini öğrendi.

Tepebaşı Belediyesi'nin Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği "Yeryüzü Ekoloji Okulu" projesi, ilçede yaşayan vatandaşlar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı sürdürürken; minik ziyaretçilerini de ağırlıyor.

Dönemin ilk atölyesi olan "Bitkilerin Dönüşümü" atölyesine katılan çocuklar; bitkilerin büyüme evrelerini öğrendi, çim tohumu ekti. Atölyede doğayla iç içe olan çocuklara tohum ve fide kavramları anlatılarak, anlatılanlar uygulamalı olarak gösterildi.

Bitkilerin dönüşümü, ileri dönüşüm sanat, akıl ve zeka oyunları, solucan besleme, oryantiring, doğayla sanat, bitkilerden krem yapımı konularında çocuklarla çalışmalar yapılacak atölyeler, 19 Mayıs'a kadar devam edecek.

Belediye yetkilileri, Yeryüzü Ekoloji Okulu'ndaki eğitimlere ilişkin bilgi ve randevu almak isteyenlerin, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne 0 (222) 211 40 00/3085 numaralı telefondan ulaşılabileceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi'nden Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi - Son Dakika

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