Tepebaşı Belediyesi'nin Su Verimliliği Projesine Bebka Desteği

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin "Hizmet Binalarında Entegre Su Yönetimi ve Su Verimliliği Kapasitesinin Geliştirilmesi" projesi, BEBKA'nın 2026 Yılı Teknik Destek Programı mart-nisan döneminde destek almaya hak kazanan 2 projeden biri oldu. Proje ile belediye hizmet binalarında su tüketimi analiz edilecek, tasarruf imkanları belirlenecek ve sürdürülebilir su yönetimi için yol haritası hazırlanacak.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) 2026 Yılı Teknik Destek Programı mart-nisan dönemi değerlendirme süreci, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda tamamlandı. Programın mart-nisan döneminde toplam 10 proje başvurusu alınırken, yapılan değerlendirmeler sonucunda yalnızca 2 proje başvuru rehberinde belirtilen puanlama kriterlerine göre başarılı bulundu. Doğal kaynakların korunması, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kent yönetimi alanlarında çalışmalarını sürdüren Tepebaşı Belediyesi, proje ile belediye hizmet binalarında su tüketimini daha etkin yönetmeyi, mevcut kullanım alışkanlıklarını analiz etmeyi ve tasarruf imkanlarını bilimsel veriler ışığında ortaya koymayı amaçlıyor.

TASARRUF ÖNERİLERİ HAZIRLANACAK

Proje kapsamında Tepebaşı Belediyesi Ana Hizmet Binası, Mustafa Kemal Atatürk Su Sporları Merkezi, Metin Özöğüt Yaşam Merkezi ve İsmail Hakkı Tonguç Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nde detaylı teknik incelemeler gerçekleştirilecek. Yapılacak çalışmalarla binalardaki su kullanım alışkanlıkları analiz edilecek, yüksek tüketimin yaşandığı alanlar belirlenecek ve su kaybına neden olabilecek noktalar tespit edilecek. Çalışmalar sırasında yağmur suyunun değerlendirilmesi, gri su olarak adlandırılan kullanılmış suların yeniden kazanılması ve alternatif su yönetimi uygulamalarının hayata geçirilme imkanları da araştırılacak. Elde edilen veriler doğrultusunda her bina için uygulanabilir tasarruf önerileri hazırlanacak.

PERSONELE EĞİTİM VERİLECEK

Altı ay sürecek proje kapsamında belediye personeline yönelik eğitim programları da düzenlenecek. Eğitimlerde su tasarrufu, suyun verimli kullanılması, tüketimin izlenmesi, su ayak izi, sürdürülebilir su yönetimi ve iklim değişikliğine uyum başlıkları ele alınacak. Böylece Tepebaşı Belediyesi bünyesinde su verimliliği konusunda kurumsal kapasitenin artırılması hedefleniyor. Proje sonunda elde edilen teknik veriler ve saha analizleri doğrultusunda belediyenin gelecekteki uygulamalarına rehberlik edecek bir yol haritası hazırlanacak. Bu çalışma sayesinde su kaynaklarının daha etkin kullanılması, tasarruf uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yönetim anlayışının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

"SU YAŞAMSAL VE STRATEJİK BİR KONU"

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Bugün tüm dünyada iklim krizi, kuraklık ve su kaynaklarının azalması en temel sorunların başında geliyor. Su artık yalnızca çevresel bir mesele değil; yaşamsal, ekonomik ve stratejik bir konu. Biz de Tepebaşı Belediyesi olarak uzun yıllardır çevreyi merkeze alan, kaynakları verimli kullanan ve sürdürülebilir kent anlayışını güçlendiren çalışmalar yürütüyoruz. BEBKA desteği almaya hak kazanan bu projemiz de bu anlayışın önemli bir parçasıdır. Tepebaşı'nda çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmaya, doğal kaynaklarımızı korumaya ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir kent bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.