Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu\'na Kayıtlar Başlıyor

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(ESKİŞEHİR) - Mehmet Özel şefliğinde çalışmalarını sürdüren Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu'na kayıtlar, 2 ile 6 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak.

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu yeni seslerini arıyor. Koroya katılmak isteyen veya koro hakkında bilgi almak isteyenler, 0 (222) 323 85 35 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek. Koro için kayıtlar ise 2-6 Eylül günleri arasında alınacak.