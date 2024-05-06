Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu 'Anneler Günü' konseri düzenliyor

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, 'Anneler Günü' konseri ile müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu çalışmalarına Aytaç Karausta şefliğinde devam ederken, Eskişehirli müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Topluluk bu kez, 12 Mayıs Pazar günü sevilen türküleri Anneler Günü'ne özel seslendirecek. Konser, saat 20.00'de Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde başlayacak.

Katılımın ücretsiz olacağı etkinlik hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0(222) 221 22 06 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.