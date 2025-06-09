Tepebaşı'nda Yaşlılar için Yeni Bir Yaşam Merkezi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Her kesimden insanımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Metin Özöğüt Yaşam Merkezi de deneyimli vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz bir proje. Orada kalanlara kendi ailemizin büyüğü gibi davranıyor, hizmet veriyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi, ileri yaştaki vatandaşlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yaşamını merkezde sürdüren vatandaşlar, günlerini sağlıklı ve huzurlu bir biçimde geçiriyor.

Merkezde kurs ve atölye çalışmalarıyla vatandaşların bilişsel ve fiziksel gelişimleri de destekleniyor. Ayrıca sağlık kontrolleri de rutin olarak yapılıyor.

Ataç, an itibarıyla 55 vatandaşın konakladığı merkeze ilişkin, "Tepebaşı Belediyesi olarak her kesimden insanımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Metin Özöğüt Yaşam Merkezi de deneyimli vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz bir proje. Orada kalanlara kendi ailemizin büyüğü gibi davranıyor, hizmet veriyoruz. Bizim için çok önemliler. Konaklamanın dışında onlar için çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Sosyalleşerek günlük yaşamlarını daha keyifli bir hale getiriyorlar" ifadelerini kullandı.