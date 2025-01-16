(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, 6 aylık çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, 6 aylık çalışmaları değerlendirmek üzere Gökkuşağı Kafe'de Genel Kurul toplantısı düzenledi. Toplantıya, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz, Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım ve yönetimi katıldı.
Haziran ayındaki Genel Kurul toplantısı sonrası göreve seçilen Canan Adlım ve yönetimi, 6 aylık süreçte yapılan çalışmalar hakkında Başkan Ataç'a bilgi verdi.
Toplantıda ayrıca 2025 yılında yapılması planlanan çalışmalar üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi'nin 6 Aylık Çalışmaları Değerlendirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?