Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi'nin 6 Aylık Çalışmaları Değerlendirildi - Son Dakika
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Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi'nin 6 Aylık Çalışmaları Değerlendirildi

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, 6 aylık çalışmalarını değerlendirmek için düzenlediği toplantıda, Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a yapılan projeler hakkında bilgi verdi ve 2025 yılı için planlanan çalışmalar üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

16.01.2025 14:27
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, 6 aylık çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, 6 aylık çalışmaları değerlendirmek üzere Gökkuşağı Kafe'de Genel Kurul toplantısı düzenledi. Toplantıya, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz, Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım ve yönetimi katıldı.

Haziran ayındaki Genel Kurul toplantısı sonrası göreve seçilen Canan Adlım ve yönetimi, 6 aylık süreçte yapılan çalışmalar hakkında Başkan Ataç'a bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca 2025 yılında yapılması planlanan çalışmalar üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi'nin 6 Aylık Çalışmaları Değerlendirildi - Son Dakika

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