Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, Çalışmalarını Anlattı

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı, Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, 2024-2025 yılı dönem çalışmalarına ilişkin sunum yapıldı.

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım, yürütülen çalışmalar ve planlanan projelere ilişkin bir sunum gerçekleştirerek, konsey faaliyetleri hakkında Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a bilgi verdi. Sunumda, sağlıklı kent yaklaşımı doğrultusunda yapılan çalışmalar ile önümüzdeki döneme dair hedefler paylaşıldı.

Toplantının devamında konsey bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Meclisi üyeleri de söz alarak bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalar ile hayata geçirilmesi planlanan projeleri anlattı. Ayrıca konseyin Danışma Kurulu üyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe de bir konuşma yaparak çalışmalardan bahsetti. Türe, Başkan Ataç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Toplantıda konuşan Ataç, Sağlıklı Kent Konseyi'ne çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, sağlıklı ve yaşanabilir kentler konusunda kendi görüş ve önerilerini paylaştı. Ataç, bu tür çalışmaların kent yaşamına önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu ise hayata geçirilecek projeler hakkında bilgiler verdi.

Toplantı, günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.