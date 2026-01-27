Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, Çalışmalarını Anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, Çalışmalarını Anlattı

27.01.2026 14:52  Güncelleme: 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı, 2024-2025 çalışma dönemine dair sunumlarla gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Ataç, konseyin faaliyetlerini değerlendirerek sağlık ve yaşanabilir kentler için önerilerde bulundu.

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı, Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, 2024-2025 yılı dönem çalışmalarına ilişkin sunum yapıldı.

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım, yürütülen çalışmalar ve planlanan projelere ilişkin bir sunum gerçekleştirerek, konsey faaliyetleri hakkında Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a bilgi verdi. Sunumda, sağlıklı kent yaklaşımı doğrultusunda yapılan çalışmalar ile önümüzdeki döneme dair hedefler paylaşıldı.

Toplantının devamında konsey bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Meclisi üyeleri de söz alarak bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalar ile hayata geçirilmesi planlanan projeleri anlattı. Ayrıca konseyin Danışma Kurulu üyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe de bir konuşma yaparak çalışmalardan bahsetti. Türe, Başkan Ataç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Toplantıda konuşan Ataç, Sağlıklı Kent Konseyi'ne çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, sağlıklı ve yaşanabilir kentler konusunda kendi görüş ve önerilerini paylaştı. Ataç, bu tür çalışmaların kent yaşamına önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu ise hayata geçirilecek projeler hakkında bilgiler verdi.

Toplantı, günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kent Konseyi, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, Çalışmalarını Anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Dünya devinde deprem 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber Entübe edildi Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

23:32
Trump: Irak’ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
23:15
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
22:48
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati’ni güncelledi
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi
22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 00:03:49. #7.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, Çalışmalarını Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.