Tepeçaylı Köyü Ceviz Projesi İncelemeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tepeçaylı Köyü Ceviz Projesi İncelemeleri

Tepeçaylı Köyü Ceviz Projesi İncelemeleri

Pazar İlçe Tarım Müdürü Kapar, Tepeçaylı'daki 1000 dekar cevizin hasatını denetledi.

18.10.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, Tepeçaylı köyünde yürütülecek Ceviz Bahçesi Projesinin uygulanacak 1000 dekar alanda incelemelerde bulundu.

Kapar ve beraberindeki personel, projenin yürütüleceği alan içerisinde yer alan Cemal ve Saadettin Sağdıç kardeşler ait örnek bahçedeki cevizi inceledi.

Sağdıç kardeşlerle ceviz hasadı yapana Kapar, değişen iklim koşullarındaki hasat işlemlerinde kullanılan alet ve ekipmanların kullanımını denetledi.

Ceviz silkeleme aleti ile ağaçlara zarar vermeden yapılan hasat işleminde son cevizlerde toplanarak hasadı yapılan cevizlerin kabuktan ayrılma işleminde kolaylık sağlayan ve DOKAP Projesi kapsamında üreticilere teslim edilen ceviz soyma makinesini işlevi de kontrol edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sürdürülen 1000 dekar alanda uygulamayı planlanan "Tepeçaylı Köyü Ceviz Bahçesi Projesi"nin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepeçaylı Köyü Ceviz Projesi İncelemeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:07:51. #1.11#
SON DAKİKA: Tepeçaylı Köyü Ceviz Projesi İncelemeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.